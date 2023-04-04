作為大陸傳統的經濟動力源，包含長三角、京津冀、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈等4大成長動力源，在去年GDP的占比均有所下降。但大陸中部地區的長江中游城市群卻正成為新成長源，去年占全大陸GDP比例11.11％，較2021年的10.99％增長0.12個百分點；西北一帶去年占比也來到5.82％，較上年提升0.17個百分點。

根據第一財經報導，長三角一體化、京津冀協調發展、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈是大陸國家重大區域戰略，四個區域囊括了4個直轄市、9個國家中心城市中的6個，24個GDP兆元城市中的17個，四個區域的GDP在全大陸占比超過50％，是大陸經濟的主要動力源和增長極。

但據統計數據顯示，長三角、京津冀、粵港澳大灣區和成渝地區，去年在占全大陸GDP的比重，分別下降0.1、0.1、0.2、0.1個百分點。

反觀地處中部地區的長江中游城市群，正在抱團打造成中國經濟的新一極。中部的湖北、湖南和江西三省2022年GDP為13兆4480億元（人民幣，下同）占全大陸GDP的11.11％，比2021年的10.99％增長0.12個百分點。

實際上，去年中部三省經濟表現也確實搶眼，江西、湖南和湖北分別增長4.7％、4.5％和4.3％，增速分別位居全大陸第一、第二和第四。尤其是江西以黑馬姿態一躍成為增長最快的省份之一。

此外，過去大陸西北地區發展水準相對滯後，在經濟板塊的影響力相對不高。但觀察到西北的陝西、甘肅、青海、寧夏和新疆五省區（不含內蒙古西部地區）2022年GDP合計7兆395億元、GDP占比也拉升至5.82％，相比上年5.65％增長0.17個百分點，研判能源行業的高景氣是西北省份占比提升的重要原因。