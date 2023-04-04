中天綜合台《小明星大跟班》明（5日）晚10點播出「做什麼都不順！莫非是我的面相出問題」，藝人劉心語無奈表示入行3年來，很常遭到網路霸凌，甚至還被冠上「霸凌犯」的標籤：「運動節目比賽裡面，突然有隊友退賽，之後有不知情人士說她退賽是被霸凌，那陣子網友就說『妳不是最美魚販，妳是霸凌犯』，我就揹著這個罪名。」負面標籤更害她丟了工作：「被取消了一個本來要參加的反霸凌活動，因為那時候我的形象已經走鐘了。」命理師詹惟中則透過面相學建議她：「鼻挺而尖，她主觀性太強、太堅持己見，眉毛也要稍微長一點，人際關係會好很多。」

Eason則覺得自己財運不好：「錢借給人家從沒要回來過，像我幫朋友牽線找了一個金主，結果(朋友)人間蒸發，但金主不去找他跑來找我，後來我還先幫忙還了利息才安撫這件事。」Eason自己覺得他留不住錢的原因可能跟臉上的痣有關，不料點完痣回家的路上，竟出了嚴重車禍：「我一台好好的車被撞到全部凹掉，撞我的那個人拒不出面，搞得好像是我在為難他，後來我想說反正保險公司會理賠，好死不死我保險剛好過期3天，所以我為了點痣又多花了12萬。」但詹惟中聽完不僅不幫他分析運勢，還吐槽他的面相就是會「被人欺負」，連主持人吳宗憲也打趣安慰他：「反正衰久會習慣！」更多精彩內容鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。