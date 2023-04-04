新北市蘆洲昨(3)日早上發生一起弟弟酒後弒兄案件，竟是因為普發6000元惹禍；蘆洲警方昨早接獲報警電話，來電者聲稱自己殺了哥哥，警方派員趕到現場，發現是竟是弟弟不滿無業的哥哥剛領到普發6000元就揮霍一空，爭吵中一氣之下失手勒死哥哥，弟弟被捕後依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，現年44歲陳姓弟弟與兒子、媽媽以及48歲哥哥住在新北市蘆洲區仁愛街附近，但由於哥哥長期無業，家中開支全由弟弟承擔，兄弟兩人長年因金錢價值觀發生爭執，導致感情不睦時常發生口角。

昨早10時許弟弟兩罐啤酒下肚後，得知哥哥領到自己的普發6000元後，沒多久就揮霍一空，一氣之下兩人又發生衝突，結果在口角間弟弟拿起溜寵物的牽繩將哥哥勒斃。

當弟弟發現哥哥失去生命徵象後，隨即打電話報警稱「自己殺了哥哥」；警方獲報後與救護人員趕到現場，救護人員在現場對哥哥施展心肺復甦術時，一度成功使其恢復心跳，但送到醫院急救後仍回天乏術，不治身亡。

弟弟當場被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦，目前正在開羈押庭。

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