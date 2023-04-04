新北市推動新北嚴選，選出新北特色美食、好物以及好店，從去年新北嚴選感恩週、新北耶誕市集、鶯歌嘉年華市集以及今年的年節展售會、府中彩色情人節等，半年內帶領業者創造超過1800萬營業額。未來將持續攜手業者於各地展售商品，帶動庶民經濟發展，打亮「新北嚴選」品牌。

經發局長何怡明表示，市府每2年辦理新北特色商品徵選活動，鼓勵業者開發融合在地特色風味的商品與美食，引領業者持續創新，發掘在民間的好味道。

去年「新北嚴選」徵選活動，網路票選吸引超過30萬人次參與，投下近70萬票，經激烈評選後共有46項特色商品、31家美食名店獲獎。每項入選的特色商品均為一時之選，憑藉著對於商品的信念、熱情與堅持，以及背後振奮人心的創業故事，最終將理想孵化為成品。

位於林口老街的巷弄內，有著ㄧ間美式風格貨櫃屋造型的貝果專賣店「YoYo bagel 溜溜貝果」。34歲的小羅師傅畢業於幼保科，因緣際會下前往上海、紐約、日本學藝，學成歸國後選擇在林口落地深耕。小羅師傅說，「食材是根，學習是本，ㄧ切美好的烘焙產物，都該從最天然的食材開始。小孩子要吃的，當然要選最好最天然的食材，讓小孩也能健康的成長」。店家名稱緣起於妻子外號「YoYo」，感謝妻子當堅強的後盾，讓他可以放心在國外追求烘焙夢想。

此次讓溜溜貝果嶄露頭角的「心饗蛋黃酥禮盒」，並非因商業價值而生的產物，而是結合關懷與愛所誕生的「心饗」禮盒，免費分享給在中秋夜裡孤獨的獨居老人及弱勢家庭兒童。

經發局補充，新北嚴選還有許多優質商品等著大家去挖掘，歡迎大家一同發掘各式不同好禮及美食，詳請請上新北市政府經濟發展局網站查詢。