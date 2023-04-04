上林社區居民選擇記錄在地文史出版作品，更一一訪談在地耆老，留住歷史。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

保存在地文化，新竹縣關西鎮上林社區選擇一條與其他社區不同的道路，社區居民自編自寫《上林社區月刊》，蒐羅文史資料撰寫《上林村史》，以及村史系列《畫我上林．話鄉情》繪本、《上林影像故事》等書，深化社區營造成果亮眼，讓社區6度獲得微笑社區標章認證的肯定。

上林社區發展協會總幹事曾宏煇說，2015年首度參與微笑社區徵選，眾人決定以宣傳社區大小事為出發點，出版《上林社區月刊》，內容從社區活動紀錄、老照片故事、社區人物專訪、坪林國小學童文章、媽媽私房菜等等「大小事」應有盡有，同時和坪林國小合作，邀學童參與社區事務、推廣食農教育。

《上林社區月刊》發行36期到了2018年，扣除活動停辦的2016年，社區在2015年、2017年與2018年連續獲得A級微笑社區的肯定。

2020年坪林國小校長余舒蓉到任，積極參與社區事務的她，也加入社區營造團隊，因應新課綱上路，她便將校訂課程結合鄉土教育，課程名稱更取名「客庄情」，以上林社區文史當題材，教導學童們認識家鄉。

同年，因發行《上林社區月刊》蒐集、累積多年的文史資料，發展協會認為應該要根據「人、文、地、產、景、憶」重整，於是請教授陳瑞樺、林麗雲指導，編纂成10萬多字的《上林村史》，也獲頒2020年A級微笑社區。

《上林村史》付梓後，為利長者與幼童閱讀，社區發想用繪本說故事，於是由住在上林里的退休校長劉秀雲，透過畫筆搭配易讀的文字，勾勒出村史系列《畫我上林．話鄉情》繪本，印製200多本發送出去，也獲坪林國小列為學童必讀書目，更拿下2021年A級微笑社區。

在編輯《上林村史》期間，發展協會向在地居民募集到相當多的老照片，內容包括日治時期的坪林國小畢業照、二戰後的嫁娶與農村紀實等，連坪林國小第1屆畢業生、現年近9旬的耆老徐金統畢業證書都有，卻無法盡數收錄。

為了不讓這些老照片失去見諸於世的機會，去年眾人根據每張老照片的時空背景，按圖索驥訪談村里耆老，一一記錄下照片裡的故事，出版成村史系列《上林影像故事》一書，讓讀者可以一窺上林里的變遷與前人的足跡，也為上林社區獲得2022年A級微笑社區。

今年度的社區營造工作，協會已經構思要編輯客語繪本，還要加入新募集到的老照片，重新編排老照片故事書。坪林國小也設計戲劇課程，以表演方式演繹客家精神，並教唱客語歌謠。曾宏煇說，明年、後年的目標已訂立，要將文史蒐集工作擴展到下橫坑（新力里），再繼續推廣到關西鎮外6里地區，保存在地文化。