財政部在3月底公布今年1-2月的千萬發票中獎清冊，網友發現，其中一位千萬發票得主是在7-11超商台積電門市消費，僅花90元買食品就中大獎，話題引起網友們熱烈討論，有疑似內部員工的網友留言，是廠商幸運中獎。

一名女網友在Dcard論壇上發文提到，是誰在GG中了一千萬發票？只見中獎明細寫道，幸運兒是在「新竹市東區科學園區力行路25號2樓」的超商消費，就是位在台積電八廠內的鑫八廠門市。

文章引起熱議，許多人紛紛表示，「太好了，可以少工作2年了」、「真的是錦上添花」、「恭喜，竹北能多買10坪了」、「真的有辦法不在乎多出來的1千萬的人，根本不會去GG輪班」、「房貸車貸少還幾年。」

此外，還有疑似台積電內部員工的網友留言，「是廠商啦～認識的說的」、「那時候在公司大家都在討論這個」、「感覺是廠商中的」即使真相不得而知，此事早已成為討論焦點。