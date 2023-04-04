新北市政府上月31日公布最新人事異動，現任文化局長龔雅雯升任副祕書長，文化局長遺缺由現任教育部青年發展署公共參與組長張䕒育接任，青年局長錢念群完成任務另有重用，新任青年局長改由Woomanpower女力學院導師邱兆梅接掌。對此，前台北市副市長李永萍認為，新北市長侯友宜在組建，要把他真正強的幕僚慢慢往競選團隊做處理。

李永萍昨(3)日在政論節目《少康戰情室》中指出，國民黨情勢趨於明朗，至少徵召時間不會拖太久，且她認為侯友宜確實已經蓄勢待發。李永萍進一步提到新北市政府調整小內閣一事，她認為侯友宜在組建，要將他真正強的幕僚慢慢往競選團隊做處理。

針對民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，積極備戰2024總統大選，李永萍認為，以柯這種類型的政治人物(民調)浮動很大，對於外界認為總統大選若三腳督，國民黨就沒有希望的說法，李永萍反問「是嗎？」

李永萍強調，柯文哲目前最沒有包袱，可以講很多主張，但也很容易講錯話，因此李永萍認為，民眾黨會有一定支持度，但柯若參選2024，到底會不會影響到國民黨或民進黨的候選人，「我覺得有待觀察」。