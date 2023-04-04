病媒蚊好發期即將來臨，雖然今年高雄尚未出現登革熱本土疫情，但高市府衛生局公布，新增1例境外移入登革熱確診個案，同時是今年第6例境外移入個案，該確診者3月27日自泰國入境，隔日曾至大社區菜市場停留約1小時，3月29日出現相關症狀，隨後就醫確診登革熱。

高市府衛生局說明，該名確診個案為60多歲女性，於3月27日從泰國入境，3月29日至31日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、左手手掌內部紅疹等症狀，3月29日曾至醫院急診未改善，3月31日再次就醫並檢驗登革熱NS1快篩陰性，今疾管署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性（登革病毒第四型）。經疫調顯示，確診者除了楠梓區居住地外，曾於3月28日在大社區菜市場停留約1小時。

衛生局表示，根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢，印尼則是多地發生疫情，目前邊境管制開放，特別提醒往來東南亞地區的民眾特別留意登革熱感染風險。

高雄市長陳其邁指出，東南亞國家登革熱疫情嚴峻，呼籲自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈發250元禮券。返國後14天內如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹，請盡快就醫並主動告知醫師相關旅遊史。