不少民眾把握連假出遊，宜蘭縣景區清水地熱上午9時35分啟動總量管制。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

今天是清明5天連假第4天，國道5號從連假之初的南下塞爆，翻轉為北上路段湧現車流，今天（4日）上午8時國5北上入口匝道啟動儀控管制，預估塞車情形將持續到深夜。

截至今上午11時54分，國5車流從雪隧宜蘭端往南回堵約4.5公里長，各入口匝道車陣約0.5至1.5公里長，從宜蘭河橋頭出發抵達雪隧南端入口需要38分鐘。

宜蘭警方表示，連假第4天不少民眾把握假期出遊，上午9時35分起清水地熱公園啟動總量管制，縣內各大墓區周邊交通狀順暢；今天上午8時國道5號北向蘇澳至石碇各入口匝道儀控啟動，10時啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，北返車潮逐漸湧現，預估車多壅塞情形會持續至深夜。

警方提醒，今天與明天下午1時至傍晚6時，國5蘇澳至頭城北上各入口匝道實施高乘載管制，4月4日中午12時至晚間8時及4月5日中午12時至傍晚6時，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並同時開放大客車行駛蘇花改路肩。