天主教上海教區自2013年金魯賢主教逝世後，主教職務一直懸缺。香港媒體披露，現任中國天主教主教團主席、大陸全國政協常委沈斌最快4日接任上海教區主教。

《星島日報》報導，中國和梵蒂岡去年已續簽主教任命臨時協議，相信沈斌的任命已獲得中梵共同認可。上海教區是全大陸最活躍教區之一，教友對沈斌並不陌生，2017年及2021年，他先後受邀為上海教區主持新神父晉鐸典禮。

上海徐家匯天主堂一名工作人員昨日接受《星島日報》電話查詢，被問到沈斌是否接任主教時，他說「應該是」、「對的」。至於具體時間，他說「明天（4日）他們開會」、「明天應該有消息」。至於記者能否到場採訪，電話背後的另一人稱「要有通行證，不能進。」

據報，現年53歲的沈斌，1970年生於江蘇天主教家庭，19歲時進入上海佘山修院蘇州分院學習，21歲入讀北京中國天主教神哲學院，2009年成為海門教區主教，當時獲得教廷及大陸官方認可，同年當選中國天主教愛國會副主席。

去年8月，沈斌接替昆明主教馬英林擔任中國天主教主教團主席。沈斌擔任全國政協委員多年，上月晉身全國政協常委。《人民政協報》去年12月刊發沈斌的文章，他說：「從江蘇海門基層教堂來到中國天主教『一會一團』，一直牢記前輩囑託，遵循愛國愛教傳統，能夠做到在關鍵時刻立場堅定不動搖，敢於堅持原則、迎難而上。」

上海教區歷史悠久，現有約15萬信眾。2013年，97歲的金魯賢主教去世後，主教人選一直未定。2012年5月，馬達欽神父獲祝聖為上海教區助理主教，被視為金魯賢的接班人，不過他在祝聖儀式上宣布辭去所有官方愛國會職務，其後一度被「軟禁」。在沒有正權主教期間，2017及2021年，沈斌曾受邀為上海主持新神父晉鐸典禮。

1949年後，大陸官方和梵蒂岡一直各自任命主教，僅極少數主教獲雙方認可，形成所謂「公開」及「地下」教會。不過，現任教宗方濟各2013年上任後，中梵關係好轉，2018年雙方達成2年期的主教任命臨時協議，並於去年續簽，近年新任命的主教均獲雙方認可。