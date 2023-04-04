現年72歲的湯宗源，用竹筷還原出故宮「翠竹白菜」。(頂新和德基金提供／吳建輝彰化傳真)

作品「杯狗旺旺」的毛髮，是竹筷一根一根削得比竹籤還細，一根一根年出來的，相當細膩。(頂新和德基金提供／吳建輝彰化傳真)

楊宗源的作品有多項與信仰有關，因其退休後在城隍廟幫忙，作品時常有「神轎」和「祥龍獻瑞」等。(頂新和德基金提供／吳建輝彰化傳真)

現年72歲的湯宗源，用竹筷還原出故宮「翠竹白菜」、「祥龍獻瑞」、三峽「神豬」、還有「杯狗旺旺」等作品，湯宗源說，每件作品都是筷子一刀一刀削出來，一根一根黏上去的，全部由竹筷製作而成；過去民眾沒有機會看到其作品，如今頂新和德文教基金會與其合辦「湯爺爺的竹藝人生」竹筷工藝展，即日起至25日在永靖鄉成美藝廊展出，歡迎民眾參觀。

來自台北的楊宗源，畢業於復興美工，畢業後從事包裝材料設計工作，在過去攝影、電腦繪圖尚未普及的年代，他都是靠雙手設計、噴畫，因此奠定其一身好手藝，退休後開始動手創作，一圓藝術家的創作夢。

楊宗源與彰化緣分很深，退休前都在彰化大村工作，楊宗源回憶創作之路，他說8年前用竹筷吃麵時，突發奇想想用筷子創作，因此開始動手製作，用竹筷拼接雕塑黏製，成品出來再靠其精湛手藝噴繪完成，「翠竹白菜」一共做了三次才成功。

楊宗源的作品有多項與信仰有關，因其退休後在城隍廟幫忙，作品時常有「神轎」和「祥龍獻瑞」，還有三峽神豬比賽的「神豬」，充分展現台灣宗教歷史與文化；其中「杯狗旺旺」的毛髮，是竹筷一根一根削得比竹籤還細，一根一根年出來的，相當細膩。

去年楊宗源在家的支持下，報名「成美藝廊」徵件活動，獲得評審青睞入選，這也是他第一次到正式的藝廊展出，這次一共參展19件作品，展期即日起至4月25日，免費開放參觀，頂新邀請鄉親一同參與，一起走入「湯爺爺的竹藝人生」。