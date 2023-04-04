上海市政府新聞辦4日舉辦新聞發佈會，介紹《上海市促進外貿穩規模提品質的若干政策措施》和《上海市加大吸引和利用外資若干措施》有關內容。上海市商務委主任朱民介紹，計畫舉辦重點海外招商活動不少於100場，推動重點外資項目落地不少於100個。

朱民指出，大陸商務部舉辦「投資中國年」招商引資系列活動，為上海進一步加大對外招商引資帶來新機遇。今年以來各國投資者到上海考察踴躍，近一個月世界500強全球CEO高管密切來滬，洽談進一步深化合作事宜。

他說，這說明投資大陸是外資不可或缺的選項，而上海是外商投資大陸的首選之地，結合近期一系列穩外貿穩外資政策，上海組織貫穿全年的海外行活動，計畫舉辦重點海外招商活動不少於100場，推動重點外資專案落地不少於100個。

根據澎湃新聞引述朱民表示，這次投資上海海外行的招商活動更有3個特點。第一是出訪目的地範圍廣。除歐美等上海主要外資來源地以外，中東地區、RCEP成員國也是海外行的訪問重點。

第二是採取招商通路進一步拓展。各招商團組將在海外與當地投資促進機構合作，舉辦形式多樣的投資推介活動，除在今年進博會期間繼續舉辦上海城市推介大會外，也將選聘一批具有海外投資項目通路、了解上海實際情況的海外招商大使，並篩選了一批海外高水準展會，通過組團參展和現場交流，把走出去與引進來結合起來。

第三是更注重外資項目量能，將聚焦上海市「3＋6」產業，重點引進一批積體電路、生物醫藥、人工智慧以及電子資訊、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料和時尚消費品等領域的高品質外資專案。