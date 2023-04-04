明天（5日）是清明節，命理師邱彥龍表示，清明除了掃墓，也是自我整理的好時機，在4月5至20日的期間，生肖馬、蛇、虎、兔、牛的人，好運將會降臨，只要注意把話說好、重視溝通，保持笑口常開，用智慧處理小人，財富就會隨之而來。

▍Top5 ：生肖牛

這段期間氣勢旺又討喜，猶如神力相助，容易擁有海外名聲與財富，有異地、貿易、網路類的財富機會開心賺錢，事業固然多變，要想把握住好運，需用智慧處理，並且遠離小人。

▍Top4 ：生肖兔

在這段期間，若能跟客戶、合夥人、另一半、團隊夥伴打好關係的話，會有高人氣跟名氣讓他們大財進帳，事業也會大幅提升，記得萬事以和為貴，溝通很重要，要理智。情緒不穩易導致破財。

▍Top3 ：生肖虎

在這段期間，適合默默地架構事業，會遇到貴人或老闆提拔，容易升官發財。可跟政府或老闆合作，財運、事業會有顯著提升，好好把握這段期間的旺運，能讓財富增加許多。

▍Top2 ：生肖蛇

在這段期間，名氣會快速擴張，粉絲量爆棚，會有祖先保佑跟家人相助，多說好話，不說閒話，把口才練好將可受財神眷顧，保持笑口常開，會明顯感到幸運降臨。

▍Top1 ：生肖馬

這段期間固然有壓力，但努力將會被看見而獲得高人氣，智慧開竅，學習提升，第六感爆棚，財富能快速增長，如果溝通能力可以加強，更會無往不利。