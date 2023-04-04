民進黨三重立委初選三方廝殺，投入初選的前新北市議員李坤城今(4)日再出招，表示收到百位三重學校的家長會成員，共同連署支持自己參選三重區立法委員；李坤成強調自己要選立委就不競選議員連任，「這是我對選民的誠信與尊重」。

李坤城說，非常謝謝在兒童節前夕，收到超過100位家長會長、副會長及委員們，共同連署支持自己參選三重區立法委員，除了支持他長期關心教育，共同推動公托公幼、特色遊具公園，也肯定自己過去擔任12年的議員，長期以來關心及提升學校的軟硬體設備，讓孩子們有更安全更舒適的學習環境。更重要的是，因為「誠信」這兩個字。

他說，翻開兒子的品德教育聯絡簿，2月份的德目就是「誠信」，以真誠的態度面對自己與他人，這次要參選三重立委，就不競選議員連任，「這是我對選民的誠信與尊重，未來我當選，三重也不會有少一席議員的問題」。

李坤城強調，希望帶來一個新的政治文化，讓「誠信」成為教育孩子最重要的價值之一，接下來有機會到立法院，會持續用心在教育文化，讓三重的學子們在學校得到最好的照顧，在校外有更多可以遊玩學習的場所。