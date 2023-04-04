國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山）立委初選，與現任立委費鴻泰選戰愈演愈烈，就連立委李德維也捲入戰場。至於台北市長蔣萬安是否會介入協調？他4日回覆，目前還沒有和費、徐聊過，尊重黨的機制，未來需要協助的地方一定義不容辭。

蔣萬安表示，費、徐都是黨內非常優秀的同事，大家有共同目標，2024一定要勝選，希望國民黨會團結也相信一定會團結，所以只要是他能夠努力協助的地方一定義不容辭，現在最重要是初選機制公平、穩定，接下來最重要則是初選後如何團結一致，以及在艱困選區推出好的人選。

媒體追問，目前有和費、徐2人聊過？選戰到什麼程度會出手協調？蔣萬安說道，現在還沒有和2人聊過，和台北市黨部主委黃呂錦茹一直保持非常暢通的聯繫，隨時了解初選的進度和狀況。

至於徐巧芯向考紀會申訴，認為對手施壓關說台北市黨部委員。蔣萬安指出，昨有和黃呂聯繫，均完全尊重黨的機制。