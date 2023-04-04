武打巨星成龍出道至今累積許多經典作品，更讓他在影視圈奠定相當崇高的地位，而他的兒子房祖名因此擁有許多資源，不少女孩都希望能成為他的女朋友；據傳，房祖名曾苦苦追求女星周奇奇多年，且成龍似乎也對她相當滿意，但最後房祖名仍遭拒絕，如今36歲的她已結婚，且狀態維持的相當好。

周奇奇2006年在音樂選秀節目中表現亮眼，而被經紀公司相中出道，演出過許多影視作品，包括《精舞門2》、《新西廂記》、《温暖的弦》、《下一站是幸福》、《沉睡花園》等，其中她憑藉電視劇《琅琊榜》中「宮羽」一角使她受到關注，但她之後的演藝之路卻平平，加上她為人低調，出道多年幾乎沒什麼緋聞。

據悉，周奇奇相當有個性，對於感情喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，絕不會為了要當成龍的兒媳婦，讓自己受委屈，因此面對房祖名的追求，她最後還是拒絕了；不過，另有一說是因周奇奇心裡另有其人，周奇奇在《琅琊榜》中飾演胡歌手下的宮羽，由於劇中角色對胡歌相當癡情，讓她似乎難以從戲劇中角色跳脫，更曾為此感到困惑。

周奇奇曾與胡歌合作演出《琅琊榜》。（圖／擷取自微博）

如今36歲的她，2019年宣布與大1歲的男星江奇霖結婚，並曬出兩人甜蜜的婚紗照，且由於2人的名字中皆有「奇」字，因此被稱為「雙奇夫婦」；而她的老公江奇霖曾在《海派甜心》中飾演羅志祥的好友「巴雙」，也曾演出《太子妃升職記》、《深夜食堂》等作品。

周奇奇2019年宣布嫁給大1歲的男星江奇霖。（圖／擷取自周奇奇微博）