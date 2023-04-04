39歲男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）因演出漫威系列「雷神索爾」而爆紅，先前拍攝的電影作品陸續上映，忙得不亦樂乎的他，甚至被質疑影響影響夫妻感情，然而自從他在Disney+紀錄節目挑戰極限後，無意中發現自己具有阿茲海默症高風險基因，因此決定暫停拍片。

克里斯漢斯沃近期在個人 Disney+ 最新主持節目《Limitless》中，發現自己的 DNA 包含 2 個「APOE4」基因複製，一個來自母親，一個則來自父親，這樣的組合將讓他罹患阿茲海默症的機率比其他人還高出 8 -10 倍，而在節目中的經歷使得他更加認知到自身離死亡有多近，他也表示目前都在履行過去簽約的合作項目，結束後將會回家陪伴家人與好好休息。

最近有消息指出，克里斯漢斯沃檔期幾乎「完全空白」，除了之前早已敲定的兩部作品外，沒有再接任何新片。儘管他曾在採訪中表示：「我不是在談論以任何方式退休」，但據消息人士透露，「看起來他正朝著那個退休方向前進。」

身為漫威元老級英雄之一的克里斯漢斯沃，在「復仇者聯盟」後續作品中仍佔不少份量，目前他的檔期僅剩1部籌拍已久的摔角選手霍克侯根傳記片，以及在漫威宇宙中繼續扮演索爾的角色。