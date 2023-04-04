朝向2050淨零排放努力，北市環保局近日針對空氣品質維護區劃設提出成效報告，台北市長蔣萬安表示，未來應就學校周邊、醫院等評估納入空維區可行性，環保局空噪科長邱天安則說，今年會評估將新生南路到松江路，劃設為北市第三期空品維護區，最快年底公告。

環保局表示，北市2015年推動「清新空氣行動計畫」，後續推動「清新空氣行動計畫 2.0 」，至2022年改善幅度約50.5％，台灣空氣品質維護區劃設概念相當於歐盟低排區，藉由管制區域移動汙染源，減少車輛廢氣，2021年設立一期空維區，共有3站6處，2022年設立二期空維區，則有3廠1航站。

針對空維區執行成效，環保局說明，一、二期空維區推動後，有效削減PM2.5排放量43.6公噸，管制適當讓車主取得標章容易，排氣檢測也便利，並提前宣導約9到10個月減少衝擊，總稽查96萬輛次，告發比例0.4％，可見車輛多能配合管制措施。

蔣萬安表示，北市在空維區第一期、第二期推行有成，空汙改善達到25％，未來應評估學校周邊、醫院等納入空維區規畫範圍，逐年擴大維護範圍，以完成2030、2040減少碳排放目標，並於2050達成淨零排放目標。

邱天安說明，今年會評估將新生南路到松江路，劃設為北市第三期空品維護區，該路線沿路有很多學校，又有公車專用道及自行車道，維護區的劃設可以保障學生，通勤族與單車族群的健康。

邱天安也說，對於維護區的劃設，中央有訂完整嚴謹的sop，需要經公聽會、研商會等程序，除了與外界充分溝通外，還要通過中央環保署審核，最快年底前公告，也考慮受影響車輛多，宣導期將延長至1.5年。