大陸蛋價近日也上漲到歷史新高，對此官媒解讀指出，蛋價升高不是產蛋雞不足、也非雛雞價昂，而是飼料成本上漲到歷史的高點。展望第二季，疊加清明節、五一假期、端午節等節日提振，業內專家認為，蛋價將震盪上行，

中國國務院直屬《經濟日報》4日報導，農業農村部發佈的農產品批發價格200指數顯示，4月3日，全中國農產品批發市場雞蛋均價為10.66元／公斤，比3月1日的10.11元／公斤上漲了5.44％。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員朱寧說，與往年相比，今年第一季全大陸雞蛋出場價、批發價以及集貿市場價均創歷史新高，主要原因是飼料成本過高。目前蛋雞養殖場每生產1公斤雞蛋的飼料成本超過了7.5元（人民幣，下同，約合台幣33.22元），處於歷史同期高位。

專家指出，當前雞蛋產能處於合理區間。第一季，大陸在產蛋雞存欄先降後增，養殖場戶春節前淘雞、春節後進雞，月均存欄在10.85億隻左右，同比增長約8％，產能處於10億隻至11.5億隻的正常合理範圍，市場供應充足。

鑒於第二季全大陸在產蛋雞存欄仍處於合理範圍，在不發生重大突發事件的前提下，雞蛋消費也將逐步走出淡季。疊加清明節、五一假期、端午節等節日提振，業內專家認為，蛋價將震盪上行，養殖場有望繼續處於盈利狀態。