新北市目前國中、小專任輔導教師有408位，其中服務7年以上的資深專輔教師約120名，教育局日前首次辦理回流研習，分國中、國小2場次，規畫2天增能研習。教育局長張明文表示，新北市是全國唯一在4區建置輔諮中心的縣市，更於中心設置8位國中小輔導教師督導，以協助學校輔導教師進行助人工作。

教育局表示，新北市為培養專輔教師的輔導效能，規劃系統養成方式。到職前6年的教師，每月需定期參加行政督導、專業督導、同儕督導等，以熟悉諮商理論與實務，發揮學校系統的溝通效能，並整合輔導網絡協助學生。任職第7年起則進入自主增能階段，由4區輔諮中心協助督導與關懷輔導狀況，促進專業交流與增能。

國中場次邀請專業想工作室首席講師莊越翔分享多種深層舒壓活動，也邀請社工師與心理師談系統合作，聚焦特殊個案輔導策略，也透過與談方式，讓教師說出心裡話。

中山國中李佩珊專輔老師說，自己在新北市任職專輔已邁入第11年，教育局規畫的專督、行督、同儕督，及寒暑假、學期間的研習，以多元系統的方式，協助專輔人員提升專業，期待自己能保有初心，讓受輔的學生獲得溫暖。

國小場次邀請黃傳永心理師透過社會計量、牌卡說心語及創作「希望備忘錄」等活動方式，讓資深專輔們彼此連結賦能、安頓身心，並透過媒材創作進行自我工作歷程的回顧與展望，下午場則邀請李宗翰法制專員暢談輔導相關法律案例，最後進行多方對談回饋。

集美國小陳佩琪老師說，駐守在不同崗位的專輔夥伴相聚相當開心，且在講師引導下身心靈在流動間釋放壓力，而實務困境也在法制專員的帶領下找到新契機。