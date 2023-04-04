2日為台北市長蔣萬安上任100日，2日於YouTube也上傳相關影片，但其中提及「捷運南環段已決標」，遭社民黨議員苗博雅痛批，政績灌水吹牛。蔣萬安4日回應，南環段CF670A於3月中決標，汐東線核定後，接下來希望由新北市捷運局做統一規劃，持續佈建捷運建設，提供市民更便捷的交通。

蔣萬安2日時上任屆滿100天，不僅汐東線1月時獲政院核定，南環段CF670A於3月中決標，捷運東環段3月29日也獲行政院正式核定，但在YouTube中因「捷運南環段已決標」，遭苗博雅質疑，政績灌水吹牛、欺騙市民感情，決標不到一半，整條路線還超過一半沒著落，好似才剛找到交往對象，就說婚宴場地已經訂好。

蔣萬安回覆，市府團隊上任後非常努力推動市政，不斷精進以回應市民標準和期待，南環段動物園站到文山區公所的區段標CF670A過去流標4次，終於在3月中決標，希望對通勤民眾及在地居民生活能夠有最大幫助，大家聽到也非常高興，接下來持續努力佈建相關捷運建設，提供更便捷的交通給市民朋友。

媒體追問，民汐線重啟，將導致交通黑暗期？蔣萬安說道，汐東線中央核定後，新北市也已經進行規劃，現階段正進行可能性評估的修正和綜合規劃，已經和新北市達成共識，接下來希望由新北市捷運局做統一規劃，讓系統一致，避免未來系統不一致導致接軌發生問題。