林皆興感謝日本「内海造船株式会社」如期如質完成新船的建造工作，期待今年8月可順利交船。（澎湖縣政府提供）

澎湖輪規劃總噸位9980噸，載客數600人（含臥鋪300人），駛上駛下空間規劃可同時裝載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個貨櫃裝載量（含冷凍櫃）。（澎湖縣政府提供）

未來台灣澎湖之間最重要的客貨運輪船－澎湖輪，4日上午10時35分在日本四國廣島縣尾道市瀨戶田工場舉行命名、下水典禮，由航港局葉協隆局長親自主持命名儀式，澎湖縣政府則由副縣長林皆興代表參加，與内海造船株式会社長原耕作、台航公司總經理仇忠林、中國驗船中心董事長謝謂君、台灣設計研究院長張基義等人在現場共同見證這歷史的一刻。

林皆興致詞表示，台華輪船齡已超過30年，肩負澎湖、高雄航行之客貨雙重任務，澎湖鄉親長期殷切盼望再造一艘新船，經蔡英文總統拍板定案及楊曜立法委員支持，並由交通部航港局委外建造營運。

林皆興特別感謝航港局葉協隆局長以DBO(Design-Build-Operate)模式，由廠商建造自有船舶後接續營運；新船總噸位比舊的台華輪大，載客空間更舒適，臥鋪數達300位，載車數增加到80台小客車，可舒緩目前車位難求窘況；感謝日本「内海造船株式会社」在原耕作社長帶領下，如期如質完成新船的建造工作，期待今年8月可順利交船。

旅遊處表示，澎湖輪108年由蔡總統指示請交通部收回辦理，交通部航港局辦理「高雄馬公航線長期航班勞務採購案」招標，110年中由台灣航業股份有限公司得標，合作船廠為日本「内海造船株式会社」，於111年8月開工，11月安放龍骨，4日順利舉行隆重的命名下水典禮。

船廠接續將進行船艙內裝、細部配置，預計於112年8月返回高雄港，9月正式首航營運，澎湖輪規劃總噸位9980噸，全長約120公尺、船寬21公尺、船速不小於22節，載客數600人（含臥鋪300人），駛上駛下空間規劃可同時裝載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個貨櫃裝載量（含冷凍櫃），新船規格設計可大幅改善台華輪載車空間不足問題。