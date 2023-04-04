南韓女星咸素媛2018年嫁給小18歲的大陸富二代陳華，婚後積極復出演藝圈，卻在2021年被爆出豪門身分造假，雖然事後否認此事，但遭到網友強烈抨擊，形象破滅，就此消失演藝圈。沒想到，多年後她無預警拋出震撼消息，宣布與老公離婚，並稱原因是「受不了酸民的惡意留言」。

咸素媛昨（3）日在Youtube上傳影片，文字寫下：「我和我的家人現在已經累了，酸民的無差別攻擊到家人，我決定離婚，並在往後針對攻擊家人的言論，採取法律措施。」影片中則以手寫信寫下這段時間的經過，並在開頭表明，「我沒辦法了，決定要離婚，我已經向丈夫與夫家提出請求了」。

咸素媛在Youtube上傳影片宣布離婚消息。（圖/Youtube HamsowonTV）

咸素媛坦言自己在《妻子的味道》中爆出爭議後退出演藝圈，仍然遭到惡意言論攻擊，且受攻擊的對象不只有她，還有夫家的親戚，對方因此承受極大的壓力，咸素媛直言：「我認為只要我消失就能結束這一切。」希望前夫能與年齡相近、家境相配的對象重新開始，「這是我對愛我的老公的報答，也是最後的體貼」；而她也透露，這段期間提告酸民拿到的和解金，都會捐出去做公益，並宣稱未來將持續提告。

不過，在離婚消息發佈後，有網友發現兩人同框直播帶貨，直播中也被問及此事，咸素媛回應：「離婚後還是朋友、家人。」她也分享近況，表示現在跟女兒都待在越南，陳華在大陸受到許多節目邀約，兩人工作十分忙碌，謝謝大家關心。

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