大陸今年經濟引擎主打擴大民間消費，因此居民儲蓄意願備受關注。根據中國人民銀行（大陸央行）3日公佈的《2023 年第一季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，民眾儲蓄意願有所下降，傾向於「更多儲蓄」的居民季減3.8個百分點，但仍有高達58％，傾向「更多消費」的居民占23.2％，比去年第4季調查提升0.5個百分點。

此外，未來三個月打算出手購房的居民比例也有所回升，《報告》顯示未來三個月有17.5％的居民表態打算購房，該比例也高於2022年第4季的16％。

至於關鍵的儲蓄意願上，《報告》指出傾向於「更多消費」的居民占23.2％， 比上季增加0.5個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民占58％，比上季減少3.8個百分點。

從樂觀角度來看，除購房意願外，另一大變化是旅遊，願意為旅遊消費的比例從上季13.3％增至本次調查的24％。

而傾向於「更多投資」的居民占18.8％， 比上季增加3.3個百分點。調查民眾偏愛的前三種投資方式依次為「銀行、證券、保險公司理財產品」、「基金信託產品」與「股票」，選擇比重分別為43.9％、21.5％與15.3％。