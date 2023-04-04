少吃多動是減重的原則，但有些人已經少吃，卻仍瘦不下來，醫師表示，減重者要避開生活中常見的「地雷食物」，也就是許多食物看似不肥膩，實際上卻高糖高油脂，且這類食物分量不多，讓人吃下去也不會飽，熱量卻讓人超乎想像，這類食物可分為9類，例如餃類、配料類等。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在其臉書粉專表示，想減肥成功必須做到的第一件事，就是避開地雷食物，這類食物表面看似無害，但實際上富含糖分或油脂，且份量通常不多，人體吃下去也不會飽，但是熱量卻超乎想像，它們就是「沒什麼吃也會胖」的原因。

他列出9大類的地雷食物如下：

1. 麵粉類：麵包、包子、饅頭等。

2. 餃類：水餃、煎餃、燕餃等。

3. 配料類：珍珠、粉圓、湯圓、芋圓等。

4. 塔類：甜點塔、水果塔。

5. 派類：鹹派、甜點派。

6. 餅類：餅乾、月餅、蛋餅。

7. 醬類：沙拉醬、沙茶醬等。

8. 湯類：濃湯、勾芡羹湯等。

9. 糕類：蛋糕、年糕等。

他並表示，如果忍不住想吃零食，掌握3個技巧，仍可享受不怕變胖，包括偶爾吃而非一次大爆發、少量吃且知道自己吃多少、挑選合適的零食。他補充，以第3點而言，即使要吃零食，也應挑CP值較高者，CP值最低者應屬含糖飲料，幾乎沒有營養價，又容易囤積脂肪、造成代謝疾病，建議民眾儘量避開含糖飲料。