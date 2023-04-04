澳洲政府4日宣布，將禁止於政府公務設備上安裝中國短影音應用程式抖音國際版TikTok。澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）表示，根據情報機構的建議推出禁令，將盡快實施，但也會視情況豁免。

外媒指出，澳洲內政部完成為期7個月的安全風險審查後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已同意禁止所有政府設備使用TikTok。

至此，「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國已全部禁止其政府機構的裝置上使用TikTok。此前，加拿大、美國、英國和紐西蘭已陸續頒布相關禁令，澳洲是最後一個宣布禁令的五眼聯盟成員。

TikTok澳洲及紐西蘭分公司總經理韓特（Lee Hunter）回應指出，TikTok對通過媒體得知澳洲當局的禁令感到十分失望。

韓特表示︰「我們一再提出要就這項政策與政府展開建設性溝通，我們強調，沒有證據表明TikTok以任何方式對澳洲人構成安全風險，TikTok不應遭到區別對待。」