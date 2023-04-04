新竹縣長楊文科（中）邀請全國民眾一同為全中運選手加油。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

甩開開賽前紛擾，新竹縣政府在連假期間正式上架2023年全中運宣傳影片，全長1分鐘的影片以游泳、柔道等運動穿插新竹縣美景，並由執委會主委、新竹縣長楊文科與代言人、射箭國手林佳恩率選手們，一起邀全國民眾「青春場上見」！

睽違47年再度舉辦全國性體育賽事，新竹縣政府卯足全力整備，力求帶給全國選手優質的比賽內容。剛上架的宣傳影片，由湖口高中選手奮力起跑開場，搭配快節奏的鼓聲節拍，在陽光灑落樹蔭之下奔跑，同時「青春！場上見」的主軸文字也跳躍在畫面中。鏡頭一轉，游泳選手一躍而入泳池的瞬間，象徵著「青春！放大絕」的精神，隨著水花迸出來。

隨著選手慢跑的英姿，影片也帶入新竹縣意象的景色，包括古蹟建築、晒柿餅等，再以空拍畫面進入到新竹縣體育場，「運動城市在竹縣」、「竹縣！挺青春」等標語也跟著映入眼簾。

角力、柔道、拳擊等選手的撲摔、揮拳，展現了力與美，帶出「風起竹縣，贏向未來」主旨。影片最後，韻律體操、柔道、角力、拳擊選手挺身向前，由楊文科、林佳恩率射箭、跆拳道等項目選手，一起大聲喊出「全中運在竹縣，歡迎大家為選手加油」。

楊文科感謝教育部、體育署以及高中體總等單位全力支持，讓新竹縣政府承辦2023年全中運。新竹縣卯足全力籌備，將提供最好的場地與最友善的服務，藉此展現新竹縣的軟、硬實力與堅強意志，歡迎全國朋友都來新竹縣觀賽，為選手加油。