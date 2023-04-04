一位了解美國前總統川普出庭傳訊的消息人士透露，川普將被指控犯有34項偽造商業紀錄的重罪。
雅虎新聞（Yahoo News）報導指出，這些對川普的指控，都不是輕罪。但是，相關消息人士稱，川普在與法官對審前，不會被戴上手銬、關進牢房或拍攝犯人大頭貼。
據報，曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）一直與美國特勤局和紐約市法院磋商，進而得出的結論是，沒有理由讓前總統戴上手銬或拍大頭照。因為給被告戴上手銬的原因是，他們可能有逃跑風險或對地方檢察官或法院人員構成威脅，但川普不存在以上問題。
一位了解美國前總統川普出庭傳訊的消息人士透露，川普將被指控犯有34項偽造商業紀錄的重罪。
雅虎新聞（Yahoo News）報導指出，這些對川普的指控，都不是輕罪。但是，相關消息人士稱，川普在與法官對審前，不會被戴上手銬、關進牢房或拍攝犯人大頭貼。
據報，曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）一直與美國特勤局和紐約市法院磋商，進而得出的結論是，沒有理由讓前總統戴上手銬或拍大頭照。因為給被告戴上手銬的原因是，他們可能有逃跑風險或對地方檢察官或法院人員構成威脅，但川普不存在以上問題。
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