台中市政府警察局舉行「小小警察體驗營」以來幾乎場場「爆紅」，2019年間報名人數逾1．4萬人，紀錄刷新全台。（本報資料照）

台中市政府警察局舉行「小小警察體驗營」以來均「爆紅」，今年兒童節「婦幼小英雄體驗營」活動，1周湧入1500人搶抽50個名額，沒中籤的學生家長說「只好鼓勵女兒自己認真考警察，靠自己穿上警察制服」；中籤機率簡直比考高普考還難，警方表示，歡迎明年再來。

活動現場，小朋友在舞台上警察姊姊帶領下，活動手腳為闖關任務暖身。進行「自我保護我最棒」、「幼童安全拼拼樂」及「身體隱私紅綠燈」等4項關卡活動。第五區居家托育服務中心程秀敏督導現場也向民眾宣導合格居家托育相關注意事項。

台中市政府警察局指出，「小小警察體驗營」與往年活動不同，今年活動更有巧思，從活動集合開場安排到每一道遊戲關卡，藉由一連串活潑生動的內容設計，加強幼童自我安全保護觀念傳達。

市警局表示，設計故事情境使小朋友模擬感受警察保護民眾、維護安全的使命外，更透過闖關遊戲認識危險警告、身體隱私部位及遇危險求助方式等知識，無形中培養兒童自我保護意識。

市警局婦幼隊長許正懋表示，透過活動置入兒童安全議題核心，結合時事議題，讓小朋友輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神，這是警察局送給各位小英雄最佳的兒童節禮物。

據了解，「小小警察體驗營」除了新冠肺炎疫情期間停辦3年，婦幼隊及各警分局在每年皆會辦理，2019年間警察局辦理「小小警察營」名額僅200個，當時逾1．4萬人報名，有家長留言「比警專錄取率還低」；刷新全台「小小警察體驗營」報名人數。