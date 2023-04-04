基隆市信義區深澳坑一處山區獨棟民宅凌晨失火，經警消全力撲救，屋主仍不幸喪命。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市信義區深澳坑一處山區獨棟民宅凌晨失火，經警消全力撲救，屋主仍不幸喪命。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市信義區深澳坑一處山區獨棟民宅凌晨失火，經警消全力撲救，屋主仍不幸喪命。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市信義區深澳坑一處山區獨棟民宅凌晨失火，經警消全力撲救，屋主仍不幸喪命。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市信義區深澳坑路一棟獨棟的民宅，4日凌晨3時許發生大火，經緊急通報基隆市消防局到場撲救，火勢撲滅後，警消發現陳姓屋主被濃煙嗆暈在屋內往屋頂的樓梯間，緊急送醫搶救後仍不治死亡。消防人員初步調查懷疑是屋內電器走火導致，但確切的事發原因，有待警消進一步調查釐清。

凌晨獨棟民宅冒惡火 基隆深澳坑獨居屋主嗆暈喪命

4日凌晨3時31分左右，基隆市警局二分局深澳派出所的備勤警員聞到有燒焦味，出門一探究竟時，發現在深澳派出所對面山上的獨棟民宅內發生大火，立即通報消防局請求協助。

消防人員只花了5分鐘就趕到現場，立即布署水線開始搶救。消防人員在撲救火勢過程中，也發現57歲的陳姓屋主遭濃煙嗆暈，便立即將屋主救出送醫，但經醫院搶救後，陳姓屋主仍回天乏術，不治死亡。

經警消調查，初步可以排除遭外人縱火的可能性，消防火調人員也在屋內發現燒毀的電器，懷疑是電器短路走火致災，但確切的事發原因，還有待警消進一步的調查釐清。