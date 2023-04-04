兒童的6000元秘訣(圖／截自財政部臉書)

今日是兒童節，財政部整理父母幫忙小朋友普發現金6000元的3種方式，不僅成為兒童節的最佳禮物，也讓每個小孩不錯過他們的6000元！

財政部表示，孩子符合領取資格都能領，為方便大家選擇適合的方式，財政部幫爸爸媽媽把3種領法整理好，領到10月底不用急。另外，為了照顧更多孕產家庭及孩子，今年10月1日到12月31日國內出生並領有出生證明的新生兒也能領，明年1月31前可到郵局領現。

如果家中有未滿13歲，可由父母或監護人代領，推薦父母可以選擇登記入帳，只要輸入，家長的身分證字號及金融機構帳號、孩子的健保卡號就可以了。

如果13歲以上 如果有帳戶，也可選擇登記入帳幫孩子登記，父母只要輸入孩子的身分證字號、金融機構帳號及健保卡號；如果家中的小孩無帳戶，可到郵局代領，不便前往也可委託親友。

是否登記成功，財政部表示，可至官網首頁「查詢登記結果」，核驗成功將於登記後2個營業日入帳。

此外，4月10日開放自動櫃員機(ATM)領現，4月17日開放郵局領現，想選這2種方式的爸媽們記得備妥相關證件再前往。