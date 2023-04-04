Makiyo帶5個月大兒子俊俊驚喜現身簽書會。（經紀人提供）

Makiyo（川島茉樹代）近日帶著5個月大的兒子俊俊參加「希塔療癒」千人簽書會，可愛的模樣在現場引起一陣騷動。有趣的是，同門師弟鯰魚哥（林建予）也現身活動，而正在學講話的俊俊竟不小心脫口喚他「爸爸」，嚇得他直呼：「我應該會被小金殺掉吧！」

在Makiyo等待簽書的過程中，鯰魚哥好心幫忙照顧俊俊，沒想到俊俊誤叫鯰魚哥爸爸，makiyo開玩笑說：「他都沒叫過我媽媽就叫你爸爸，那送給你好了」。經紀人胖姊透露，目前5個多月大的俊俊會說一些聽不懂的娃娃語，也常發出吧吧的聲音，看到人也會吧吧或啊咕咕的叫。

Makiyo表示，還沒結婚前就非常渴望建立自己的家庭， 透過朋友的介紹認識了希塔療癒，也在線上跟資深的安老師學習半年，取得3張療癒師證照，「因為安老師教我靈魂伴侶的練習、讓我願望成真、結婚生子、真的很感謝！」

Makiyo去年做月子時，開直播怒罵老公、與小金爭吵時，讓住在美國的安老師相當擔憂，還特別打電話來關心、幫夫妻倆挖掘、療癒、轉變很多信念，才讓緊張的關係慢慢緩和，Makiyo說：「被療癒過後，其實3天就和好了，只是沒有特別在開直播說而已」，並表示現在跟老公關係非常愉快。