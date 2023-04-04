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天使4日展開與水手3連戰，大谷翔平轟出本季第2發全壘打，連續兩場開轟，全隊共11支安打，終場以7比3力壓地主水手。眾人期待的水手新星J-Rod（Julio Rodríguez）獲得兩次保送，沒有安打演出。天使三壘手阮棟（Anthony Rendon）賽前因為與球迷衝突的事件，遭到聯盟禁賽5場，這個系列賽無法上陣。

水手先發投手柯比（George Kirby）前面被安打失掉2分，撐到第5局上，在兩好三壞時無法解決卓奧特（Mike Trout），又被他出棒破壞進壘的球，磨了半天仍是四壞保送。輪到大谷打擊，柯比反而勇於對決，很快被撈中一顆進壘的變速球，轟到中外野431呎，兩分全壘打！天使4比2首度取得領先，大谷這一擊最後也成為勝利打點。

柯比只投了4.1局退場，苦吞敗投。8局上，天使沃德（Taylor Ward）追擊1發兩分炮，比數增加為6比3。最後第9局，祖瑞（Brandon Drury）安打再拿1保險分，水手無力反撲而落敗。

J-Rod擔任水手開路先鋒，5個打席沒有安打，兩次保送。大谷翔平5打數1安打（全壘打），「神鱒」卓奧特被保送3次之多，唯一的打數也擊出安打，祖瑞貢獻3安猛打賞。