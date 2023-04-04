「電音女神」謝金燕擁有卓越的舞台魅力，加上外型亮眼、身材火辣，出道多年保持超高的人氣。最近她突在節目中大爆跟「不老男神」林志穎有特殊的緣分，一旁的陳若儀則透露丈夫前陣子才跟她說這件事，當下聽了超驚訝。

謝金燕近期參與《來吧！營業中2》，在節目裡擔任藝術總監，帶領修杰楷、王子（邱勝翊）、楊銘威、謝依霖等人經營星之沙龍，並與林志穎的老婆陳若儀、陶喆的太太Penny（江佩蓉）同框，一起跳林志穎成名曲《不是每個戀曲都有美好回憶》，動感的舞姿獲得眾人掌聲。

此外，謝金燕也在節目自揭與林志穎過去的驚人關係，「趁今天我想講一個秘密，應該很多人都不知道，大家都不知道，其實我跟林志穎是國中同學。」陳若儀表示上節目前有問林志穎要如何跟謝金燕聊天，沒想到丈夫說她是我國中同學，陳若儀當下超震驚，大呼：「真的假的！」

謝金燕解釋當時是男女分班，所以在校期間從來不認識彼此，只有出現在同一屆的畢業紀念冊裡，因兩人的個性都算低調，出道後沒有任何一方說出這個祕密，且未在演藝工作上合作過，最後謝金燕反而先認識陳若儀。