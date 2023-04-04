蔡英文總統將於美國時間5日與美國眾議院議長麥卡錫在雷根圖書館會晤。民眾黨主席柯文哲4日點評，這只是一個正常國際間的交往行為，中國不應當對這件事情感到氣急敗壞，太多的文攻武嚇、打壓，只是讓台灣人的人心跑得更遠而已。

柯文哲指出，美國是一個民主自由的國家，麥卡錫又是美國的眾議院議長，當然有權利去見世界上的任何一個人，台灣也希望有國際的空間，台灣的總統到國際上接見任何一個有人，那也是應該，在他看來，這只是一個正常國際間的交往行為。

柯文哲表示，「中國不應當對這件事情感到氣急敗壞，特別如果中國希望自己是文明國社會的一份子，更不應當如此」；而且不要忘記太陽跟北風的故事，台灣海峽兩岸的距離是是固定的，但是兩岸的人心是變動的，太多的文攻武嚇、打壓，只是讓台灣人的人心跑得更遠而已。