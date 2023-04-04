4月11日晚間可於金牛座見到金星合昴宿星團。(南瀛天文館提供／曹婷婷台南傳真)

4月天空很熱鬧！今天是兒童節，南瀛天文館除了推出迅猛龍化石DIY活動，邀請親子一起同樂外，也預告接下來千萬別錯過4月20日登場的「日偏食」，錯過還得再等7年，另也還有金星合昴宿、水星東大距的天象，都在4月輪番登場，有興趣民眾要把握觀測時機！

南瀛天文館表示，4月11日晚間可於金牛座見到金星合昴宿星團，昴宿星團又稱七姊妹星團；兩天體相距約2.5度，金星亮度為-4.05等，昴宿星團為1.2等，用雙筒望遠鏡觀看時，可在同一視野觀察到，若使用高倍率天文望遠鏡，還可發現金星盈虧。

此外，4月12日為水星東大距，水星位於太陽以東，可於日落後見於西方低空，與太陽相距約19.5度，由於水星體積小且靠近太陽，平時易受太陽光影響而不易觀測，大距是最佳觀測時機，可把握良機觀測。

壓軸登場、非看不可的莫過於4月20日「日偏食」，南瀛天文館指出，本次日食為混合型日食，澳洲、印尼等地可看見日全食，台灣因位於偏食帶，只能看見日偏食，錯過這次日食，接下來只能等到2030年！

南瀛天文館提醒，看日偏食需特別注意安全，因太陽光非常強烈，必須戴上專用的太陽觀測眼鏡，同時持續觀看的時間不宜太久，最好別超過1分鐘，以免眼睛遭受永久性傷害，南瀛天文館當天也會提供線上直播服務。