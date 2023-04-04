愛語莎無奈表示工作運、愛情運都不順遂。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（5日）晚10點播出「做什麼都不順！莫非是我的面相出問題」，大根說，他原以為發福會變得有福氣，不料衰事不斷：「我從內湖租車去土城接朋友，有一台廂型車刻意擋路還逆向停在我面前，突然車上跳下便衣警察，手握著槍叫我下車，然後把我壓在車上叫我不准動。」

驚險又戲劇性的發展，讓吳宗憲及在場來賓都很好奇後續狀況，沒想到大根無奈的表示，警察發現抓錯人：「他們要抓一個通緝犯，早上從土城租了這台車去做交易之後把車還到內湖，剛好我從內湖又租了這台車要開去土城。」但當下讓大根覺得最害怕的是：「警察看到我說『怎麼是你』？然後回頭跟他同事說『沒事啦，這張立東』！」聽完詹惟中則說大根容易招惹是非的原因，跟鼻樑不正有很大的關係。

此外，愛語莎透露在當模特兒的時候，公司就以冷凍為由強迫她拍露點寫真，「那時候我過得很辛苦，平均月收入不到1萬。」愛語莎還說，她最慘的是她的戀愛運：「我有個男友都在我出外景的時候狂約砲，之後我又遇到一個還不錯的男生，結果他已婚，我差點當第三者。」而她為了斬斷爛桃花找了摸骨師算命，但算命過程讓她懷疑是不是被吃豆腐：「我以為摸骨都是摸手，後來發現他是摸膝蓋，而且他一直往大腿內側摸，但我想說我朋友在，他應該不敢幹嘛，我就被他摸了20分鐘。」更多精彩內容鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。