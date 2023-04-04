高雄市長陳其邁（右三）、澎湖縣長陳光復（左三）祝賀名勝世界1號郵輪首航順利。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（右）4日出席名勝世界1號郵輪首航儀式，他向民眾揮手示意。（林瑞益攝）

名勝世界1號郵輪4日舉行首航，高雄市長陳其邁接受媒體聯訪時說，他懷著既羨慕又忌妒的心情，環境那麼好，郵輪那麼漂亮，功能那麼多，又有無敵海景，不能去實在是鬱卒啦。

陳其邁、澎湖縣長陳光復等人出席首航儀式，陳其邁說，他的外號是「緊緊緊」，但名勝集團也展現非常高的效率，才商談過兩周後就舉行記者會，沒多久就首航，時間幾乎是在兩個多月內就完成，感謝港務公司也能夠全力配合。

陳其邁指出，這裡（高雄港）將會是高雄跟香港的雙母港，我相信也會帶來很多喜歡台灣的旅客到高雄，見證一個不一樣、美麗的台灣，且串連南部觀光，他相信以高雄港得天獨厚的條件，再加上南台灣美麗的風景，絕對是郵輪觀光在全球的重要景點，歡迎國際觀光客到高雄旅遊。

陳光復表示，名勝世界1號郵輪將於4月11日到澎湖舉行處女航，以後每年有30趟的每周二船班到澎湖，對此充滿感謝。他也相信這會令澎湖觀光客再創新高，達到126萬人到澎湖觀光，歡迎大家到澎湖玩。