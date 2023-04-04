大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文4日在國新辦舉辦的133屆中國進出口商品交易會（廣交會）新聞發佈會上表示，國際貿易指數反映國際需求不暢通，再從已回收的廣交會1.5萬家企業調查也顯示，訂單下降、需求不足是主要困難，這和預期一致，坦言今年的外貿形勢嚴峻複雜，但他也說明經濟復甦與外貿新優勢提供動力，同時有些省份的訂單也在逐漸回暖。

王受文指出，前兩個月的大陸外貿數據呈下降趨勢，這是由於世界經濟總體復甦還不夠有力。世界貿易組織3月初發佈數據顯示，國際貿易晴雨錶指數比上次公佈下降了4個百分點、只有92.2％，也反映國際需求的不暢通。

據澎湃新聞引述王受文說明，大陸經濟的復甦會給外貿提供推動力，包含3月的PMI製造業採購經理人指數連續3個月位於榮枯線之上；最新物流指數也已2個月連續上升、在上月達到55.5％。最近也進行了一些調研， 現在有一些省的訂單呈現逐漸回暖的趨勢。

王受文也指出，透過與周邊簽署自由貿易協定，包含今年RCEP的15個成員中，菲律賓會在7月左右批准生效，讓15個成員都批准RCEP後，將帶來一個更大的市場准入機會，同時大陸還在商簽新的更多的自由貿易協定。

此外，跨境電子商務增長的速度比線下貿易增長速度要快，貿易數位化進程也不斷提升，這些都為大陸外貿提供了新的競爭優勢。