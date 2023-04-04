兩名知情人士透露，川普為加強他的法律團隊陣容，聘請了著名的白領犯罪刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche）。他為川普向法院提出申請，要求禁止媒體對川普出庭應訊播報；目前，法官只批准5位靜態攝影師進入法庭拍攝照片。

據路透社報導，布蘭奇和川普的律師團隊周一向紐約曼哈頓地區法院提出一項申請，要求禁止對周二的傳訊錄像、錄影和廣播報導。川普的律師團隊在寫給法院的一封信中辯稱，媒體瘋狂的報導，「將使原本就已被炒得過熱的起訴案，變得像馬戲團一樣」，而且「有損訴訟程序和法庭的尊嚴和禮儀」。

CNN在內的多家媒體上周紛紛致信給川普起訴案主審的法官莫城（Juan Merchan），要求允許轉播川普傳訊畫面，讓部分攝影師和記者記者進入法庭，並保證絕不干擾相關法律程序。

然而，法官最後裁定，只有5名靜態攝影師可以進入法庭，並拒絕了媒體要求法官允許錄製影像的請求。