美國媒體3日報導，日前飛越美國本土、後續遭到美軍擊落的大陸偵察氣球，具有蒐集多座美軍敏感軍事要地情資、並即時回傳情報給北京的功能，對此華府表示「無法證實」報導，目前尚在進行分析。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）3日引述美國官員指出，大陸偵察氣球具有蒐集多座美軍敏感軍事要地情資、並即時回傳情報給北京的功能。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）3日報導，2名現任美國高階官員及1名前高官透露，即便拜登政府試圖阻擋，飛越美國的大陸偵察氣球仍能從多座敏感美軍要地蒐集情資。

官員們透露，北京能夠控制氣球，因此氣球能多次飛越部分要地，有時甚至以8字型飛行，除此之外，這些氣球也能即時回傳情資給北京。

官員們也表示，北京主要透過電子訊號而非圖像蒐集情資，這些訊號能從武器系統或基地人員的通訊中取得。

官員表示，要不是美國政府移開部分潛在目標，及透過阻止發射訊號來阻撓氣球獲取電子訊號的能力，大陸氣球本可以從敏感要地中獲取更多情資。

另外美國有線電視新聞網（CNN）也引述消息人士指出，大陸偵察氣球能捕捉美軍要地的影像及部分訊號情資，同時即時回傳資訊回北京。該人士透露，至今美國政府仍不清楚，當接收到回傳訊號後，北京是否能刪除氣球數據，令人擔憂氣球是否蒐集了美國所不知道的情報。

不過消息人士也表示不須過度焦慮，因為這顆氣球能蒐集的資訊不會比大陸衛星蒐集到的資料更複雜。

針對美媒稱大陸偵察氣球能夠即時回傳資料予北京，路透社報導，白宮及五角大廈周一回應「無法證實」報導。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）說：「現階段我無法證實這顆氣球能即時回傳訊息（給北京），我們還在分析。」她也強調，任何蒐集到的情資對北京來說「附加價值有限」。

美軍F-22戰鬥機2月在美東外海擊落大陸偵察氣球，後續官員透露，這顆氣球具有遠端操控自毀程序，不過官員們仍不清楚氣球最終沒有自毀，是因為機器故障或是北京決定不啟動。

文章來源：Chinese spy balloon gathered intelligence from sensitive U.S. military sites, despite U.S. efforts to block it
文章來源：Chinese spy balloon was able to transmit information back to Beijing
文章來源：U.S. says it cannot confirm China collected real-time data from spy balloon
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