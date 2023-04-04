美國媒體3日報導，日前飛越美國本土、後續遭到美軍擊落的大陸偵察氣球，具有蒐集多座美軍敏感軍事要地情資、並即時回傳情報給北京的功能，對此華府表示「無法證實」報導，目前尚在進行分析。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）3日引述美國官員指出，大陸偵察氣球具有蒐集多座美軍敏感軍事要地情資、並即時回傳情報給北京的功能。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）3日報導，2名現任美國高階官員及1名前高官透露，即便拜登政府試圖阻擋，飛越美國的大陸偵察氣球仍能從多座敏感美軍要地蒐集情資。

官員們透露，北京能夠控制氣球，因此氣球能多次飛越部分要地，有時甚至以8字型飛行，除此之外，這些氣球也能即時回傳情資給北京。

官員們也表示，北京主要透過電子訊號而非圖像蒐集情資，這些訊號能從武器系統或基地人員的通訊中取得。

官員表示，要不是美國政府移開部分潛在目標，及透過阻止發射訊號來阻撓氣球獲取電子訊號的能力，大陸氣球本可以從敏感要地中獲取更多情資。

另外美國有線電視新聞網（CNN）也引述消息人士指出，大陸偵察氣球能捕捉美軍要地的影像及部分訊號情資，同時即時回傳資訊回北京。該人士透露，至今美國政府仍不清楚，當接收到回傳訊號後，北京是否能刪除氣球數據，令人擔憂氣球是否蒐集了美國所不知道的情報。

不過消息人士也表示不須過度焦慮，因為這顆氣球能蒐集的資訊不會比大陸衛星蒐集到的資料更複雜。

針對美媒稱大陸偵察氣球能夠即時回傳資料予北京，路透社報導，白宮及五角大廈周一回應「無法證實」報導。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）說：「現階段我無法證實這顆氣球能即時回傳訊息（給北京），我們還在分析。」她也強調，任何蒐集到的情資對北京來說「附加價值有限」。

美軍F-22戰鬥機2月在美東外海擊落大陸偵察氣球，後續官員透露，這顆氣球具有遠端操控自毀程序，不過官員們仍不清楚氣球最終沒有自毀，是因為機器故障或是北京決定不啟動。