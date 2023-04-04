張艾嘉在《燈火闌珊》親手完成亡夫未了的心願。（甲上提供）

張艾嘉的神級演技，讓她再度拿下金馬影后殊榮。（甲上提供）

告五人挾超高人氣轟炸北高雙蛋，《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》台北小巨蛋和高雄巨蛋4場演場會開票皆秒殺，締造空前佳績。告五人即將在本週末8日、9日站上台北小巨蛋開唱，在準備演唱會的同時，也驚喜公布為張艾嘉第3度奪金馬后冠的《燈火闌珊》獻唱電影宣傳曲〈一念之間〉。犬青開心說：「我們3個本身就很期待這部電影，也很開心聽到要和這部電影合作的消息，對告五人來說是很大的榮幸！」雲安更說：「希望未來可以跟張姐合作更多的作品，最主要的是想要為她寫電影的主題曲。」

張艾嘉總是親切溫柔提點後輩，她也讚告五人〈一念之間〉談的感情和整體氣氛都非常紮實，也稱讚犬青的動人歌聲和雲安的真誠創作，「我覺得告五人音樂很真實的去講一個情感，東西很純粹，質感非常好，沒刻意去炫技。我覺得這樣的氣質和我們的戲很相像。」張艾嘉也鼓勵告五人創作要保持純粹和單純，堅持下去同時要能夠耐得住寂寞，不隨波逐流，「跳出框架要真的去體會跟生活，多看多聽多看」。

張艾嘉在《燈火闌珊》中因丈夫逝世後，意外與亡夫徒弟聯手重現霓虹燈招牌，憑藉著一股堅毅的執著從悲傷中振作，親手完成丈夫未了心願。這樣的心境也讓告五人感觸良多，犬青表示只要是跟音樂有關，告五人都會相當執著想完成，雲安則想起金曲作詞人李焯雄曾送他的一句話「切莫不做音樂的公務員」，「這句話對我來講影響非常深，從創作上我開始從生活著手，希望自己的詞曲創作能變得更加洗鍊。」告五人也將在電影上映第一天4月14日包場戲院與大家分享真摯動人的力作，詳細參加辦法請關注相信音樂臉書。