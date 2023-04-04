財政部表示，促參法修法後邁入2.0，在這樣關鍵的時刻，有必要擴大整合政府和民間的合作範圍及模式，提供民眾高品質的公共服務，進而讓台灣經濟發展動能更為活絡。為媒合國內外業者投資國內公共建設，預定7月14日舉辦112年民間參與公共建設招商大會，地點在台北市國際會議中心。