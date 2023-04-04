爭取民進黨台中立委六選區初選提名的市議員江肇國，4日邀「最神的男人」演員鍾天陪同拜票。(江肇國服務處提供)

爭取民進黨台中立委六選出初選提名的何昆霖，4日在市民廣場舉辦兒童節快閃活動。(何昆霖服務處提供)

民進黨台中立委唯一將舉辦初選的第六選區（中、西、東、南區〉，因有三人相爭，競爭激烈，各參選人把握連假積極拜票。參選人、市議員江肇國請來資深演員馬幼興、「最神的男人」演員鍾天助陣，期望選情獲加持；參選人何昆霖上午到市民廣場與小朋友進行快閃活動，盼提升知名度。

江肇國掃街拜票行程滿檔，除持續走訪第二市場、向上市場等中西區傳統市場爭取支持，4日更請到曾飾演土地公、包青天及保生大帝等角色的鍾天陪同到建國市場拜票，江肇國說，鍾天飾演超過20個神明角色，深受民眾喜愛，希望初選能像鍾天陪伴一般「有神明加持」，順利獲得初選提名。

江肇國前兩天也請到本土劇八點黨資深演員馬幼興，分別陪同到西區永安市場、東區十甲旺市場及西區向上市場拜票。江肇國笑說，因怕掃街拜票造成民眾困擾，特別請明星協助，果然許多光芒都被大明星搶走，不說還以為是他們要參選。

何昆霖上午在市民廣場舉辦兒童節快閃活動，現場有志工說故事、古早味童玩「戳戳樂」等互動遊戲，何昆霖自我介紹盼提升知名度，他說，小時候最喜歡到雜貨店玩戳戳樂，最近拜票遇到不少人在討論復古童玩，便發想、舉辦這場小活動。