總統蔡英文5日將與美國眾議會議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於加州雷根圖書館會晤，對此，中國大陸駐洛杉磯總領事館發言人表示，麥卡錫此舉將極大傷害14億中國人民的民族感情。

中國駐洛杉磯總領事館發言人強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義或理由竄美，也堅決反對美方違反一個中國原則，和台灣當局進行任何形式的接觸。

他提到，蔡英文以過境之名行官方往來之實，會見、接觸美政府官員及議員，並公開演講、大搞政治作秀，過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真，對於美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡過境，縱容支持台當局謀獨行徑，中方嚴正抗議，並予以強烈譴責。

另外，中國駐洛杉磯總領事館發言人還指出，麥卡錫是美國國會領導人、美國政府第三號人物，無論他以何種身分與名義和蔡英文會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。