總統蔡英文5日將與美國眾議會議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於加州雷根圖書館會晤，對此，中國大陸駐洛杉磯總領事館發言人表示，麥卡錫此舉將極大傷害14億中國人民的民族感情。
中國駐洛杉磯總領事館發言人強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義或理由竄美，也堅決反對美方違反一個中國原則，和台灣當局進行任何形式的接觸。
他提到，蔡英文以過境之名行官方往來之實，會見、接觸美政府官員及議員，並公開演講、大搞政治作秀，過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真，對於美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡過境，縱容支持台當局謀獨行徑，中方嚴正抗議，並予以強烈譴責。
另外，中國駐洛杉磯總領事館發言人還指出，麥卡錫是美國國會領導人、美國政府第三號人物，無論他以何種身分與名義和蔡英文會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。
#蔡英文 #麥卡錫 #雷根圖書館 #中國駐洛杉磯總領事館
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。