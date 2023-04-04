駱調彬緊急發布公告。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

致力於宣揚白沙屯拱天宮媽祖婆文化的義工駱調彬，成立白沙屯媽祖粉絲團等4個臉書粉絲團，擁有50多萬名粉絲，3日粉絲團遭到駭客入侵，臉書管理員權限被駭客奪走，駱調彬4日報案，並緊急發出公告，擔心有心人士散撥不實訊息，希望請大家協助，並嘗試救回管理權，而調查局、刑事局也致電表達給予協助調查。

駱調彬成立經營白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖電視台、白沙屯媽祖粉絲團社團與臉書粉專白沙屯媽祖粉絲團，擁有50多萬名粉絲追蹤，不料帳號被駭客入侵，並被停權，他4日早上10點多，前往通霄警察分局報案，也引起檢調單位關心。

駱調彬說，3日清晨4點5分左右，臉書帳號被更名英文帳號Eliaabeth Olsen、頭像改為女性圖片，帳號完全被停權，其中白沙屯媽祖粉絲團社團還被竄改封面照片，他一整天都在嘗試拿回權限，但仍無能為力，為了避免社團突然被消失，或被亂散播不實謠言，所以緊急發出公告通知大家。

他表示，駭客因違反臉書的規範才會遭到停權，報案證明違反臉書規範並非是他，他正努力向臉書公司澄清，嘗試救回帳號，恢復社群管理員權限，發文後不少民眾都關心此事，他相當感激，包括調查局與刑事局等單位，都致電給表示願意給予協助，而他希望透過報案啟動後續調查。