新北市長侯友宜被外界視作藍營2024最強人選，他的一舉一動持續受到各界關注，而綠營也早視其為「 敵手」，多位民進黨籍新北議員今（4）日就故意推薦書單給侯，要專心市政。但國民黨新北市議員葉元之一看書單傻眼了，反酸民進黨「好好笑」、只會搞意識型態。

葉元之今在臉書發文嘲諷，民進黨議員們一直在秀下線，他們一方面批評侯友宜不專心市政，想推薦書給他，要他在總質詢前做功課；另一方面，他們所推薦的書，包括「美國總統的七堂課」等，卻全都是跟國政有關的。

葉元之直言，民進黨不是希望侯友宜專注在市政事務上，怎麼又開書單給侯讓他提升國政能力？民進黨議員要不要先開個讀書會、讀邏輯學？「不然這樣邏輯錯亂，真讓市民擔心呢！」

葉元之指出，侯友宜的國政能力，是透過政治資歷和人生歷練累積的，他之前擔任過警政署長，當然對國政有所了解，做過最大直轄市的市長，也最接地氣。葉元之並認為，只要把握「以民為天」的理念，把民眾所想要的，反映在國政治理就對了，「不要像民進黨那樣只會搞意識型態，搞到民眾苦哈哈就好」。