新保建置完善的居家照護平台，應用數位科技及雲端技術開發「CareU3.0行動照護錶」搭配24小時照護中心的專業護理社工人員關懷服務，提供緊急救援與GPS定位救護追蹤，除了能進行雙向通話與即時定位回傳，還能監測生理數據、跌倒偵測、久坐提醒等，守護家人的健康與安全。

事業群新誼整合科技則提供全方位智慧醫療的配套方案，包含高效能Android作業系統的自助報到機，以及智慧櫃台系統包括掛號、批價與領藥服務，支援數個櫃台窗口工作，多媒體看板叫號系統更兼具衛教宣傳功能；而在病房方面則有數位行動護理車、身體量測機，幫助整合與分擔護理人力。

越發貧瘠的勞動人力也影響著經濟發展，現代人手一機隨時可線上購物，此外疫後造就電子商務與物流更加蓬勃發展，事業群新誼整合科技看準產業趨勢所需，提供「協作型機械手臂」解決容易造成職業傷害的重複性執行工作，例如搬運與組裝動作，結合影像辨識技術則能幫助精準搬運；另外，「舉升式移動機器人」幫助大量的貨物運輸與包裹分揀人力，透過智能科技有效解決缺工問題並優化產能，讓傳統倉儲與工廠轉化躍身為智慧工廠。

勞力短缺影響著社會經濟發展更會降低國家競爭力，基於社會責任，企業需有更高的遠見並投注更多心力以降低少子化與超高齡社會的衝擊，新保智慧醫護與智慧物流服務是最佳解決方案，力邀政府、醫療產業與物流運輸一同逆轉勞動人口的負向衝擊。