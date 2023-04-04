連晨翔（左）跟李心潔在影廳內跟觀眾拍大合照。（羽陽娛樂提供）

連晨翔3日傍晚包場邀請粉絲一起觀賞李心潔監製的紀錄片《孩子，你好嗎？》，過去兩人未曾合作，包場原因是前陣子看到她和梁詠琪直播，從兩人對話中被紀錄片想要傳遞的真善美感動，決定以行動支持。電影播畢，李心潔無預警現身，更獻上大擁抱，連晨翔害羞、結巴的樣子真情流露。

連晨翔說：「每個人的原生家庭都長得不一樣，有好有壞，不論是好是壞，都是人生上的課題。」他小時候父親多數時間在星馬經商、姊姊住校，家裡只有他跟母親，經常覺得孤獨，很怕沒有人陪伴，一直到出社會以後，還是很容易感受到孤獨。

李心潔一現身，先謝謝連晨翔包場力挺自己的作品：「我今天是來給你跟所有人驚喜的。雖然我是藝人，還是覺得怎麼有個年輕人那麼用心、會喜歡我？我覺很amazing，你是聽我的歌喜歡我還是透過電影？」

連晨翔在偶像面前，邊揮汗邊說：「〈謝謝你的愛〉在Youtube上，我大概貢獻了10萬次點擊。」他表示自己碰到難關時，聽到〈謝謝你的愛〉就覺得很療癒，一直到現在，還是經常看這首歌和〈愛錯〉的MV。為了證明所言不虛，他在現場粉絲力拱下清唱，李心潔說：「我剛在外面聽到你跟你爸爸的故事，現在聽到你唱這個歌我很感動。」

至於李心潔的電影，連晨翔說：「我超愛看鬼片，《見鬼》系列我都有看，同樣身為演員，心潔姐演過很多成功的商業片，卻選擇用紀錄片的方式來傳遞愛、生活與教育，讓我非常尊敬，她應該花了很多心血在這做這個電影，這也是觸發我這一次想要做這個活動很大的原因。」

連晨翔也很好奇，李心潔是如何在事業如日中天之際，走入家庭成為人母？對此李心潔說：「我其實要當媽媽是經歷一個很長的過程，不是那麼順利說要放下就可以放下，但是我的心做了這個決定，我就會慢慢地往這個方向去。」