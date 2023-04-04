知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府招商引資帶動商業服務業發展，經發局於連假期間在中央公園商圈舉辦「高雄夜中央-集品好市體驗會」，結合限定快閃市集與成果體驗展現在地業者轉型成績，同時在活動中向民眾宣布知名連鎖牛丼業者、日商すき家（Sukiya）即將進駐高雄展店。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府積極爭取預算投入商圈市場改造，新崛江、中央公園商圈以光環境意象造街，在街頂打造香檳色絢爛燈海帶動夜經濟，去年更加碼青年進駐商圈市場補助，成功促成逾百家業者進駐。

經發局表示，高市府也主動招商市民期待的連鎖商業品牌，接洽百家以上品牌業者，這次成功招商的すき家（Sukiya）更是在2019年登上「高雄人最期待的商家」排行榜。針對民眾期待的連鎖品牌，市府將持續積極媒合，以回應市民「敲碗」，帶動更多商圈發展。

經發局指出，「高雄夜中央-集品好市體驗會」結合市集與展覽讓民眾了解在地業者轉型成績，不僅有台虎精釀啤酒露飲車及超過20攤特色美食、文創業者在香檳色燈海街道快閃設攤，更邀請輔導企業打造體驗館，吸引逾500人次民眾完成與送餐機器人互動、拍照等指定任務，展現轉型成果帶動商圈人潮。